Baroni impazzisce al gol di Pedro: la sua reazione 2-1 di Lazio Porto (VIDEO)

Baroni e la sua reazione gioiosa al gol del 2-1 siglato da Pedro allo scadere. Il video pubblicato dalla Lazio sui social:

Marco Baroni esplode al gol di Pedro, la Lazio sui propri profili social dà il buongiorno ai tifosi con il video del Mister che impazzisce sul 2-1. Un successo che vale tanto per l’Europa League, che vale tanto per la classifica, ma che vale tanto anche per l’entusiasmo che in casa biancoceleste cresce sempre di più. E l’esultanza dell’allenatore ne è una netta conferma.