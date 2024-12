Baroni in conferenza su Ajax Lazio: «Non faccio formazioni pensando all’Inter»

Baroni nella conferenza stampa di presentazione di Ajax Lazio ha risposto così sulla formazione. Non ragiona in ottica Inter

Mister Marco Baroni, in conferenza stampa, ha risposto così alla domanda sull’eventuale impiego di Tijjani Noslin nella gara di Europa League tra Ajax e Lazio.

LE PAROLE – «Noi domani giocheremo in 16, chi non gioca può entrare. Tijjani sarà della partita, però devo fare delle valutazioni considerando anche la squalifica di Castellanos. Non pensiamo all’Inter, pensiamo all’Ajax, non faccio formazioni che vadano oltre domani»