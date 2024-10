Baroni a Sky: «Ecco cosa mi aspetto domani dalla mia squadre per la partita con il Twente»

Baroni, il tecnico biancoceleste ha parlato alla vigilia della partita con gli olandesi soffermandosi su ciò che si aspetta dalla squadra

Ai microfoni di Sky alla vigilia della delicata trasferta di domani sera di Europa League con il Twente, ha parlato il tecnico della Lazio Baroni il quale rilascia queste sue considerazioni

PAROLE – Juve? C’è da prendere il positivo, gli errori li sappiamo, ma ci ha dato spessore come partita. La squadra ha avuto una buona tenuta mentale nelle difficoltà, è una crescita da parte della squadra. Domani affrontiamo una squadra giovane che gioca bene calcio, è complicata ma ci servirà una partita di grandissima motivazione, straordinaria, una partita di corsa, intensità, di qualità e compattezza. Ci sono tutti i presupposti, mi aspetto questi requisiti.

ROTAZIONI – Più che rotazioni sono opportunità per i ragazzi. Samuel? Sono fiducioso di metterlo in campo, è arrivato il suo momento, sta bene, gli ho detto di pensare solo alla partita, poi vediamo la tenuta. Bashiru probabilmente è della partita, queste partite gli servono per trovare quei miglioramenti su cui stiamo lavorando. Ci sarà qualche ragazzo che entra dentro ma che io considero assolutamente dei titolari.

Quando cerchi di sviluppare un calcio offensivo, gli equilibri si trovano giocando. Sacrificio ne occorre, lasquadra lo sta facendo e ha fatto una partita maiuscola con la Juve. Nella difficoltà ha gestito l’inferiorità numerica senza mai scomporsi, è positivo e domani è una partita in cui dovremo avere una grande motivazione.

L’obiettivo è di fare sempre bene, la squadra vuole crescere nelle prestazioni e una competizione così bella vuole dire la sua. Domani mi aspetto carattere, voglia di aiuto