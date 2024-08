Baroni a LSC: «Sapevamo delle difficoltà di questa gara, dovevamo essere più cinici e meno leziosi e superficiali»

Baroni, il tecnico biancoceleste al termine della partita con il Cadice vinta ha rilasciato a caldo alcune dichiarazioni

Al termine della partita amichevole vinta dalla Lazio con il Cadice, Baroni a LSC analizza la partita rilasciando queste dichiarazioni

PAROLE – Temevo questa partita, veniva dopo tre gare in otto-nove giorni. L’ultima l’avevamo fatta tre giorni fa. Abbiamo fatto anche un paio d’allenamenti intensi, chiaramente questo lo abbiamo visto un po’ nel ritmo, nelle gambe dei giocatori. Nel secondo tempo, chi è entrato in campo ha fatto molto bene. La cosa importante è che abbiamo sempre avuto tenuta mentale, è fondamentale in questo momento. Non siamo chiaramente al top, ma ci arriveremo in questa settimana. Sono soddisfatto per i ragazzi

Potevamo essere un po’ più cinici, più cattivi. Spesso abbiamo la possibilità di un passaggio, di chiudere l’azione. Siamo stati un po’ leziosi, superficiali. Sono contento per Castrovillari, erano i primi 45’, lui li ha voluti, li ha cercato. Tchaouna e Delle Bashiru sono entrati sono bene, quest’ultimo ha qualità, forza, energia, deve capire velocemente il nostro calcio. Ci può dare una mano importante. A Noslin ho detto di stare sereno, di cercare il gol ma con lucidità (…) Dobbiamo essere tutti carichi, con un pensiero in testa unico, quello di far bene, dare tutto quello che abbiamo. Sappiamo che il campionato è difficile, però quando si crea questa mentalità e questa unione poi diventa tutto un po’ più facile

Tchaouna vede la porta, tira, calcia. È molto simile a Noslin anche per caratteristiche, deve giocare sereno, stare tranquillo. Gli daremo possibilità di sbagliare, ma sempre con grande coraggio. Sono convinto che questo ragazzo ci darà delle soddisfazioni. Difesa? Romagnoli mi ha detto di star meglio nel secondo che nel primo tempo. Noi abbiamo lavorato forte, volevo che portassero moltissima attività mentale. C’è la fatica, il caldo… quando affronti queste situazioni è molto importante la tenuta mentale. E la squadra ce l’ha avuta. Poi chiaramente cresceremo su tutti gli aspetti. Sono molto fiducioso, dobbiamo lavorare con tutto quello che abbiamo. Abbiamo una settimana, faremo la settimana tipo di avvicinamento alla partita. Sono convinto che ci presenteremo pronti