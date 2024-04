Barak Lazio, fissato il prezzo per l’affare! Ecco quanto vuole la Fiorentina

Barak Lazio, fissato il prezzo per chiudere l’affare per il giocatore ceco: ecco quanto chiede la Fiorentina per lui

Tra i profili seguiti dal calciomercato Lazio per la prossima estate c’è anche quello di Antonin Barak, centrocampista in uscita dalla Fiorentina e pupillo del tecnico biancoceleste Igor Tudor.

Gazzetta.it spiega come il ceco non sia appunto un intoccabile per il club gigliato, che avrebbe chiesto però 10 milioni di euro per cedere il cartellino del calciatore. Cifra che dovrà essere trattata.