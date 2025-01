Balzarini a Juventusnews24: «Il nuovo corso di Spalletti lo vedo molto positivo»

Le parole di Gianni Balzarini in una intervista esclusiva a Juventusnews24.com: ecco cosa ha detto sulla nazionale di Spalletti

Infine sulla Nazionale: lei come giudica il “nuovo” corso del CT Spalletti?

«Molto positivo direi. Nessuno poteva immaginare che Spalletti innanzitutto sarebbe rimasto alla guida della Nazionale dopo il fallimento dell’Europeo e soprattutto che vincesse almeno fino ad ora questa sfida che sa di rivincita da parte sua portando la Nazionale a questi livelli in Nations League. La prossima sfida con la Germania dirà effettivamente chi siamo, ma adesso non si può che parlare bene di Spalletti, che ha sfoltito il gruppo, ha preso i giocatori o ha chiamato i giocatori sui quali ritiene di poter meglio lavorare. Insomma ha fatto tesoro di una serie di errori e credo che questo sia un gesto molto nobile per una persona innanzitutto e poi per un commissario tecnico nello specifico».

