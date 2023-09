Balotelli su Immobile: «Castellanos titolare? Uno come Ciro non può andare in panchina»

Balotelli, l’ex attaccante di Inter e Milan ha espresso il suo parere sul momento di Immobile che non riesce a segnare

Intervenuto ai microfoni di Tv Play Mario Balotelli da attaccante ha espresso il suo parere sulla situazione relativa a Immobile, e sulla difficoltà di quest’ultimo di trovare il gol con continuità

PAROLE – A Immobile direi che i momenti così passano a tutti. Uno come lui che ha vinto una Scarpa D’Oro e che ha fatto una marea di gol non può abbattersi perché non segna da qualche partita. Per un attaccante il gol è tutto, questo è vero. Ma basta poco per ritrovare continuità. Castellanos al suo posto? Dipende, lo conosco Ciro ma non benissimo. A me la competizione gasa, non so lui come potrebbe reagire. Comunque uno che fa 30 gol l’anno per più stagioni non può essere messo in panchina così facilmente