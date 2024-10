Balotelli Genoa, fissate le visite mediche: gli avversari della Lazio lo riportano in Italia. I dettagli

Balotelli Genoa, gli avversari di oggi della Lazio riportano in Italia l’attaccante dopo le ultime esperienze all’estero: fissate le visite

Quest’oggi il Genoa sfiderà la Lazio nel match valido per la nona giornata di campionato. Una sfida in cui, per i liguri, non sarà ancora a disposizione il prossimo acquisto Mario Balotelli.

Le visite mediche dell’attaccante sono fissate infatti per domani. Il suo contratto sarà valido fino a giugno del 2025 e lo porterà a guadagnare quasi 500mila euro lordi legati a bonus e presenze. Inclusa anche la possibilità di svincolo legata a determinati casi.