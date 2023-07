Baiocchini (Sky): «Inter e Juve insistono per Milinkovic, Berardi? Troppo costoso»

Baiocchini, il giornalista fa il punto sul calciomercato della Lazio focalizzandosi in particolare su Milinkovic e Berardi

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Sky Emanuele Baiocchini ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio in particolare su Berardi e Milinkovic, il quale è ancora nel mirino di Inter e Juventus

PAROLE – Per quanto riguarda il mercato internazionale, bisogna considerare che quando una squadra di Premier a spende soldi per acquistare un calciatore, è come se una squadra italiana spendesse un quarto. Questo perché hanno ricavi mostruosi

Onestamente non riesco a spiegarmi il motivo per cui Milinkovic non sia chiesto in Premier. Adesso Lotito chiede sui 40 milioni e per quel campionato sarebbe una cifra normalissima.

Rimango dell’idea che Inter e Juventus sono fortemente sul giocatore perché stanno vendendo giocatori importanti e avranno liquidità. A entrambe le squadre piace molto. Per ora è un giocatore della Lazio e vedremo se sarà in ritiro. Certo che perderlo a parametro zero tra un anno sarebbe una cosa sbagliata.

In passato c’era stata un’offerta importante del Milan per il calciatore serbo, ma non credo fosse di 90 milioni. E comunque ci sono state negli anni molte altre offerte importanti per Milinkovic a cui la Lotito ha detto di no perché Sergej è sempre stato un tassello importante per l’organico.

Torreira è uno dei giocatori che la Lazio sta valutando. Piace molto, ma sono stati chiesti 15 milioni di euro. Così come interessano Ricci, Paredes e altri. La trattativa per il giovane del Torino la stanno portando avanti Cairo e Lotito direttamente. La Lazio vorrebbe inserire Cancellieri per abbassare il prezzo e magari mettere Sanabria nel pacchetto. La vedo piuttosto complicata, ma vedremo.

L’operazione Berardi è da circa 55 milioni di euro per 4 anni. Per un giocatore che è sulla soglia dei 30 anni la vedo dura. Per me non ci sono grosse possibilità. Ma il mercato è sempre fluido: magari va via Milinkovic e Lotito decide di fare mosse più importanti.

In buona sostanza tutto il mercato della Lazio ruota attorno alla cessione del serbo e non credo si muoverà molto prima di aver capito cosa accadrà.

Alla Lazio piace moltissimo Kerkez e sta andando avanti. Anche se con la Juve c’è sempre Pellegrini in ballo in un’eventuale trattativa per Milinkovic. Parisi a oggi non è un giocatore che la Lazio sta trattando”.