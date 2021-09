Baggio: «Il calcio ti dà una nuova opportunità. L'ultima con l'Italia...»

Roberto Baggio ha parlato della sua carriera nel corso di una lunga intervista. Le sue parole sulla Juve, l’Inter e la Nazionale

Nel corso di una lunga intervista con Revista Libero, Roberto Baggio ha ripercorso la sua carriera. Ecco le sue parole.

ITALIA 1994 – «Il calcio ti dà sempre una nuova opportunità. È la vita stessa. Nella mia famiglia ci è stato insegnato cosa significa la parola sacrificio, lavoro, fatica quotidiana. La mia terra (Vicenza), la mia gente è così, mi ha ispirato molto per il giorno per giorno. Ho imparato a reagire, a riprendermi… La passione ti riporta in campo per correre, giocare o giocare. Estrapolato alla vita è guardare sempre avanti, anche in questi momenti bui che stiamo vivendo. Un sorriso dei tuoi figli, un gesto di un amico. Queste piccole cose rialzano l’anima e la aiutano a ricominciare. Alla fine sei tu che decidi cosa ti succede e se c’è spazio o meno per il vittimismo. Nel mio caso di solito non sono prigioniero di lamentele, cosa che è anche inutile… E questo vale per il famoso rigore. Lì ti chiedi, perché io? Perché devo soffrire così tanto? In quei momenti il mondo rimane immobile, sembra che il tempo non passi mai e che rimanga nella memoria quel segno indelebile, quella ferita che sembra non guarire mai. Invece siamo qui, ancora a parlare 27 anni dopo. Vi dirò una cosa: porterò sempre il dolore con me dentro, ma ho dimostrato la capacità di rialzarmi sia come uomo che come calciatore. Ero convinto a segnare, mi è sempre piaciuto assumermi le responsabilità. Fa parte del gioco ma dagli undici metri ci sono regole diverse. Ho sempre tirato i rigori, fin da quando ero un bambino. Non ho mai avuto paura di quella sfida con il portiere, in questo caso con Taffarel. È un gioco da ragazzi, ma si può fallire, ed è qui che inizia un altro film».