Calciomercato Lazio, Sardar Azmoun verso il Napoli

L’attaccante dello Zenit, da tempo seguito dalla Lazio, sembrerebbe essere interessato al trasferimento al Napoli

Sardar Azmoun è sempre stato nelle grazie di Tare che lo aveva visto come possibile rinforzo per l’attacco della Lazio.

Nulla di concreto è stato mai fatto, ma ora potrebbe essere il momento giusto anche in vista dell’ipotetica partecipazione alla prossima Champions League da parte dei biancocelesti. A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sull’iraniano però ci sarebbe l’interesse concreto del Napoli. I russi hanno alzato il prezzo del giocatore a €30mln, mentre i partenopei ne offrono 5 in meno. Probabilmente la spunterà De Laurentiis, data la volontà del calciatore. Una cosa è certa: Tare, se vuole ancora l’attaccante, deve fare in fretta o lo può già considerare prossimo avversario in campionato.