Avversaria Lazio agli ottavi di finale di Champions: tutti i possibili abbinamenti

Lazio, alla luce della sconfitta dei biancocelesti e del secondo posto questo è lo scenario per il sorteggio di lunedì

La partita del Wanda Metropolitano ha parlato chiaro sul futuro della Lazio in Champions, in virtu della sconfitta per 2-0 contro l’Atletico. Con il secondo posto conquistato, queste le possibili avversarie dei biancocelesti in vista del sorteggio di Nyon di Lunedì

Bayern

Arsenal

Real Madrid

Real Sociedad

Borussia

Manchester City

Barcellona