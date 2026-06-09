Calciomercato
Sirene francesi per Dia! A breve scatterà l’obbligo di riscatto: il futuro è incerto
Avances francesi per Boulaye Dia! Sta per scadere il prestito dalla Salernitana e di conseguenza scatterà l’obbligo di riscatto. Le ultime
La sessione estiva di calciomercato entra nella sua fase più calda, costringendo la dirigenza della Lazio a compiere scelte strategiche. Al centro delle riflessioni societarie c’è il destino di Boulaye Dia. Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il prossimo 30 giugno scadrà il prestito biennale del centravanti, arrivato a suo tempo dalla Salernitana. A quella data scatterà automaticamente l’obbligo di riscatto definitivo, fissato a 11 milioni di euro. Nonostante l’imminente acquisto a titolo definitivo, la sua permanenza a Roma per disputare le prossime sfide del futuro non è affatto scontata!
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La tentazione francese per Dia complica i piani
Le ottime doti realizzative messe in mostra dal calciatore hanno attirato l’attenzione di diversi club internazionali, pronti a dare battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, dalla Francia si sarebbe mosso un club pronto a presentare un’offerta concreta per convincere la dirigenza capitolina. La base economica della proposta si aggira intorno ai 16 milioni di euro. Non mancheranno gli aggiornamenti in merito!
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