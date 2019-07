AURONZO DAY 8 – Igli Tare arriva in ritiro / VIDEO

Proprio in questi minuti, il direttore sportivo Igli Tare è ad Auronzo di Cadore: ecco il video del suo arrivo in hotel

Mancava soltanto lui. Come anticipato, era in programma per questo pomeriggio l’arrivo ad Auronzo di Cadore di Claudio Lotito ed Igli Tare. Il presidente è giunto a destinazione intorno alle 16.30, ed ha avuto modo di vedere da vicino la seduta d’allenamento di questo pomeriggio della squadra. Non si era ancora visto, invece, il direttore sportivo, che è giunto nel paese delle Tre Cime di Lavaredo soltanto qualche minuto fa. Ecco le immagini che testimoniano il suo arrivo in hotel: