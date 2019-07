AURONZO DAY 4 – Lazio, è tempo di test tattici: Inzaghi prova il 3-5-2. Marusic ancora out – FT&VD

1. Seduta pomeridiana

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 – Nel mezzo della partita, Riza Durmisi esce dal campo, sostituito prontamente da Jorge Silva. La partita finisce con il gol di Ciro Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – Si arriva all’ultima fase della seduta: partitella a metà campo per la Lazio. Le squadre rimangono le medesime, una delle prime marcature arriva da un ‘Sergente’ in splendida forma.

AGGIORNAMENTO 17.50 – Lavoro d’intensità e ritmi alti. In difesa, Simone Inzaghi prova il terzetto formato da Vavro, Acerbi e Radu con Lazzari e Jony sugli esterni. Le corse sulla fascia dell’ex Spal strappano gli applausi del pubblico dello ‘Zandegiacomo’, così come il gol siglato da Adekanye, che non lascia scampo a Guerrieri.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 – Inizia una partitella a tutto campo. Difendono le due porte Guerrieri e Adamonis. Le squadre sono quelle utilizzate per il lavoro precedente, e ogni giocatore non può fare più di tre tocchi. Non partecipano a questa fase di lavoro nè Luiz Felipe, nè Jorge Silva che continuano ad allenarsi sul campo adiacente.

Alle 17 inizia la seduta d’allenamento pomeridiana. Lavoro a parte, come di consueto, per i portieri, che continuano ad esercitarsi agli ordini dei due preparatori. L’intera squadra, invece, dopo aver palleggiato nel campo adiacente con i giovani giocatori appartenenti al progetto ‘Hope for football Italia Lituania’, arrivano sul campo centrale. Il gruppo viene diviso in due fra coloro che indossano e non il fratino. L’esercizio è incentrato, ancora una volta, sul possesso palla, e sullo scaricare la sfera al compagno. Fanno parte dei ‘celesti‘: Caicedo, Lazzari, Badelj, Vavro, Jony, Luis Alberto, Acerbi, Adekanye, Parolo, Radu e Jorge Silva. I ‘verdi‘, invece, sono: Immobile, Patric, Wallace, Correa, Milinkovic, Cataldi, Luiz Felipe, Lulic, Leiva, Andrè Anderson, Durmisi. Unico assente, come accaduto nella seduta mattutina, è Adam Marusic.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Alcuni giocatori, gli ultimi dei quali sono Jony, Durmisi e Silva, vanno a bagnarsi nel torrente del lago. La squadra rientra negli spogliatoi, la seduta è terminata. Appuntamento alle 17 di questo pomeriggio per la seconda seduta di lavoro della giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – Ritmi alti, la Lazio lascia lo ‘Zandegiacomo’ e, a due passi dal lago di Santa Caterina, si esercita sulle ripetute: 6 da mille metri, divisi in quattro gruppi.

Quarto giorno ad Auronzo di Cadore. La Lazio inizia con un nuovo allenamento: i primi a scendere in campo sono, come di consueto, i portieri, Guerrieri, Proto, Alia e Adamonis. I quattro continuano a lavorare agli ordini dei due preparatori Grigioni e Zappalà. L’esercizio è incentrato sui tiri dalla distanza, sia raso terra che alti. Intorno alle 9.30, è poi il turno dei giocatori di movimento, che rimangono nel campo adiacente a quello centrale per l’ampia fase di riscaldamento. Per loro, esercizi con e senza l’ausilio di strumenti. Simone Inzaghi può contare sull’intero gruppo, ad eccezione di Adam Marusic.