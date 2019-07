AURONZO DAY 10 – Lazio, pomeriggio in montagna per Leiva ed il piccolo Pedro- VIDEO

Giornata di relax per la Lazio: Lucas Leiva, dopo la mattina trascorsa in palestra, ha scelto il Gruppo del Cristallo da visitare col piccolo Pedro

Giornata libera per la Lazio di Inzaghi. Il gruppo si è diviso per godersi appieno il relax: qualcuno ha scelto di visitare Venezia, qualcun altro il Monte Agudo. Lucas Leiva, invece, dopo aver passato la mattinata nella palestra dello Zandegiacomo – per risolvere un piccolo guaio muscolare – ha raggiunto il Gruppo del Cristallo. Il brasiliano, però, non era solo. Al suo fianco, il piccolo Pedro che lo ha accompagnato con coraggio e stupore nel tratto della seggiovia. Il giocatore ha documentato tutto sul suo profilo Instagram, dalle reazioni del bambino al panorama offerto dal massiccio delle Dolomiti.