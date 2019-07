Auronzo, boom di prenotazioni negli hotel. Assalto anche per gli abbonamenti

I tifosi della Lazio hanno preso d’assalto gli hotel di Auronzo di Cadore: la cittadina sarà sommersa dai sostenitori biancocelesti

Con la partenza verso Auronzo di Cadore, il ritiro estivo della Lazio può dirsi iniziato ufficialmente. Come ormai da tradizione i biancocelesti sosteranno la prima parte di preparazione nella cittadina veneta in compagnia dei propri sostenitori. Come riporta il quotidiano Leggo, gli hotel della zona sono stati letteralmente presi d’assalto. C’è entusiasmo intorno all’ambiente e lo dimostrano le tante presenze previste ad Auronzo, dove nelle due settimane di soggiorno della squadra sono attesi ben 12.000 tifosi.

BOOM DI ABBONAMENTI -Il tecnico Simone Inzaghi punta forte sulla voglia di Lazio e l’appoggio dei tifosi e primi dati che arrivano dalla campagna abbonamenti fanno ben sperare il mister: ad una settimana dall’apertura sono state vendute oltre 4.000 tessere. L’obiettivo è di raggiungere almeno le cifre dello scorso anno (25mila abbonati).