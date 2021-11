Attilio Lombardo: «Giocare a Mosca non è mai facile però...»

Attilio Lombardo, ex biancoceleste, ha parlato al Corriere dello Sport dell’impegno della Lazio contro la Lokomotiv Mosca

Attilio Lombardo ha parlato al Corriere dello Sport dell’impegno in Europa League della Lazio sul campo della Lokomotiv Mosca. Le sue parole:

«Andare a giocare in Russia non è mai facile, sul campo della Lokomotiv ancora di più. Era un ambiente caldo, un’atmosfera particolare ma noi eravamo strutturati e pronti a giocarcela sempre. Certi ambienti, certi stadi, ti danno anche una carica in più. Noi eravamo una squadra strutturata ma certe partite, come quella semifinale a Mosca, ti aiutano a crescere»

LO SCUDETTO VINTO – «Quei 45 minuti ad attendere Perugia-Juventus furono un’agonia, ma fu tutto tremendamente bello. È stato più faticoso vivere quei minuti che le 34 giornate di campionato, ma alla fine ne è valsa la pena».