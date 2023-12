Atletico Madrid Lazio, l’interrogativo social del club: «Come finirà il girone?» – FOTO

Atletico Madrid-Lazio, il club coinvolge i tifosi sui propri profili social: come finirà il girone? Stasera la sfida decisiva

Intervenuta sui propri profili social, la Lazio ha voluto coinvolgere i propri tifosi in vista della sfida di questa sera in Champions League contro l’Atletico Madrid, decisiva per il primo posto nel girone: