Atalanta Young Boys 1-0: primo successo per i neroazzurri

Prima vittoria per l’Atalanta in Champions che grazie ad un gol di Pessina batte lo Young Boys e si rilancia nel gruppo F

nel pomeriggio è scesa in campo l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi hanno vinto una gara importantissima in ottica qualificazione battendo per 1-0 lo Young Boys.

A decidere la gara il gol di Pessina nella ripresa. La Dea sale quindi in testa al Gruppo F con 4 punti in attesa che stasera scendano in campo Villareal e Manchester United.