Atalanta Udinese, Nani: «Il Var dov’era oggi? Il rigore era netto. Scuse? Ecco cosa ne penso»

Atalanta Udinese, Gianluca Nani ha parlato così del rigore non dato alla sua squadra per un tocco di mano di Hien

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Atalanta–Udinese, Gianluca Nani, group technical director dei friulani, ha parlato così della direzione di gara dell’arbitro Di Bello e del rigore non assegnato alla sua squadra:

PAROLE – «L’altra volta sono stato rimproverato dai miei colleghi che mi hanno detto che ho parlato male degli arbitri, perché lo dissi con educazione e senza paura. Oggi dalla tribuna ho visto il rigore non dato. L’arbitro era coperto, ma il Var dov’era? La Penna era bravissimo e con il Milan trovò un gol annullato per un millimetro, oggi non si è visto un rigore. Se mi chiedete poi del gol annullato passiamo polemiche. Scuse ai rossoneri? Io mi aspetto un libro per l’Udinese. Di bello c’è stata solo la nostra prestazione, il resto…».