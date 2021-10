Atalanta, sorride Gasperini: recuperato Toloi in vista della Lazio

Gasperini recupera Toloi, in vista della Lazio. Il difensore è tornato ad allenarsi in gruppo, ancora differenziato per Demiral

«Speriamo di recuperare Demiral e Toloi. Non li abbiamo rischiati, speriamo per sabato siano pronti. Palomino era diffidato e quindi avrebbe comunque saltato la prossima partita. Speriamo che non sia nulla di gravex». Parlava così ieri Gasperini, dopo la gara contro la Sampdoria in vista della Lazio.

E oggi può sorridere il tecnico dei bergamaschi, perchè il difensore ha smaltito l’infortunio rimediato contro l’Empoli ed è tornato ad allenarsi col resto del gruppo. Ancora in dubbio Demiral.