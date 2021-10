Gasperini: «Spero di recuperare Demiral e Toloi per la Lazio»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato la situazione infortuni in vista della Lazio. Le sue parole

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato l’emergenza infortuni che ha colpito la sua squadra, visto anche l’assenza di Palomino per la gara contro la Lazio. Ecco le sue parole per DAZN:

PALOMINO – «Speriamo di recuperare Demiral e Toloi. Non li abbiamo rischiati, speriamo per sabato siano pronti. Palomino era diffidato e quindi avrebbe comunque saltato la prossima partita. Speriamo che non sia nulla di grave».