Atalanta, Gasperini perde Scamacca: stop per l’ex giovanili della Lazio

L’Atalanta di Gasperini perde ancora Gianluca Scamacca, ecco l’esito degli esami del prodotto delle giovanili della Lazio

Nuovo stop per Gianluca Scamacca. L’Attaccante ventiquattrenne (nel settore giovanile della Lazio dal 2009 al 2011) non ci sarà infatti domani sera contro il Torino.

Come riportato da TMW gli esami ai quali si sarebbe sottoposta la punta avrebbero evidenziato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore, sulla coscia sinistra. Previste dunque alcune settimane di stop per lui a partire proprio dalla partita in casa dei granata.