Buone notizie per l’Atalanta. È guarito Miranchuk, che aveva contratto il Covid-19 e che tornerà a disposizione contro la Juve

Aleksej Miranchuk è guarito dal Covid e sarà a disposizione per la gara contro la Juventus, la prossima in campionato, valida per la 12esima giornata.

Gasperini ritrova dunque un giocatore importante ma che al momento si è visto poco in campo a causa di problemi fisici e, appunto, della positività al Covid-19.