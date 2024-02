Atalanta Lazio, Sarri convoca di nuovo il baby talento: sogna l’esordio con la maglia biancoceleste. I dettagli

Sfumati Clarke, Whittaker e Kent, Sarri fa affidamento sullo stesso organico a disposizione dalla scorsa estate. La strada non può che essere quella di investire sui talenti che la Lazio ha in casa. Il tecnico premia ancora Saná Fernandes che sarà nuovamente tra i convocati nella sfida contro l’Atalanta, anche visto il forfait di Zaccagni.

Dallo scorso 27 agosto contro il Genoa è entrato stabilmente nel giro della prima squadra e ora il nativo della Guinea-Bissau sogna in grande. È già arrivato alla doppia cifra di convocazioni (7 in campionato, 2 in Coppa Italia e una in Supercoppa) ora sogna l’esordio in maglia biancoceleste. Il giovane classe 2006 ha giganteggiato nella Primavera di Sanderra, con 12 gol e 17 assist in 46 partite, tra i protagonisti della cavalcata della scorsa stagione verso la Primavera 1.