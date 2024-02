Atalanta Lazio, presenti anche alcuni tifosi biancocelesti: ecco quanti sono

Atalanta Lazio, presenti anche alcuni tifosi ospiti. Un piccolo numero di sostenitori al seguito della squadra oggi

Divieto di trasferta per i residenti a Roma per Atalanta Lazio ma, nonostante ciò, i tifosi biancocelesti non vogliono far mancare il loro apporto alla squadra di mister Sarri.

Stando a quanto appreso da Lazionews24, anche se in piccolo numero, oggi c’è infatti una rappresentanza di circa 160 sostenitori laziali al Gewiss Stadium.