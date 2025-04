Atalanta Lazio, i precedenti tra Gasperini e Baroni: il dato attuale in vista di domani

Condividi via email

Atalanta Lazio, alla vigilia della partita di Bergamo che chiuderà la domenica di serie A ripercorriamo i precedenti tra Gasperini e Baroni

Finalmente ci siamo ancora 24 ore e la Lazio potrà tornare in campo e lo farà contro l’Atalanta nella difficile e insidiosa trasferta che vale tantissimo in ottica Champions e lo sanno bene sia Gasperini che Baroni.

I due tecnici infatti oltre che ovviamente i calciatori, saranno i protagonisti della sfida e per loro sarà il 7°incrocio e il bilancio attuale recita quanto segue: 3 vittorie per il tecnico nerazzurro e 2 per il biancoceleste e un solo pareggio