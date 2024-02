Atalanta Lazio, le pagelle dei giornali: pioggia di 4 e 5, si salvano in pochi

Atalanta Lazio, le pagelle dei quotidiani sportivi il giorno dopo la brutta sconfitta di Bergamo: pochi quelli che si salvano

La brutta sconfitta di Bergamo non viene risparmiata alla Lazio di Maurizio Sarri, che viene bocciata in pieno dai quotidiani sportivi con una pioggia di 4 e 5 in direzione dei suoi giocatori. Tra i peggiori Lazzari, Gila e Felipe Anderson, mentre si salvano in pochi.

Premiato capitan Immobile per la reazione che ha provato a dare, guadagnandosi e segnando poi un rigore. Qualcuno premia anche Pedro, mentre permangono dubbi sulla gara giocata da Provedel.