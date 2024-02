Atalanta Lazio, Gasperini protesta con Guida per l’ammonizione: «Vai a casa!!» L’episodio nei primi minuti di gara

Subito alta tensione in Atalanta Lazio, che vede coinvolto Gasperini, tecnico dei bergamaschi, che ha protestato duramente con l’arbitro Guida per l’ammonizione a Pasalic per fallo su Castellanos.

«Vai a casa!!» le parole del tecnico dei neroazzurri, subito sanzionate con un cartellino giallo.