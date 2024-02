Fabiani a DAZN: «Inutile andare sul mercato, abbiamo usato la coerenza» Le parole del direttore sportivo

Intervenuto nel pre gara di Atalanta Lazio, Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, ha parlato cosi ai microfoni di DAZN:

LE PAROLE – «Abbiamo usato la coerenza. Non dovevamo smantellare la squadra, anzi in estate abbiamo portato 5-6 giocatori proprio per rinforzare la rosa. Abbiamo detto che avremmo valutato alcuni profili, ma lavorando per il futuro. Era inutile andare sul mercato e prendere per prendere. Il mercato non deve diventare moda, ma necessità. Noi dovevamo riparare poco.»