Atalanta, Gasperini: «Ci aspettano delle sfide molto difficili!»

Gian Piero Gasperini ha parlato delle sfide che attendono la propria squadra

Gian Pier Gasperini, tecnico dell’Atalanta, a margine di un evento all’Orio Center ha parlato così dei prossimi impegni della propria squadra.

GLI IMPEGNI DELLA DEA – «Sarà un ciclo molto difficile, incontriamo Lazio, Napoli e Sampdoria in trasferta, poi due volte il Manchester City e Cagliari e Udinese in casa. Per sognare e sperare bisogna incontrare queste difficoltà. Da qualche anno stiamo ottenendo dei bei risultati e riceviamo grande soddisfazione, ma soprattutto tanto entusiasmo. Questo ci aiuta a fare sempre meglio. Abbiamo una bellissima squadra», conclude così il Gasp.