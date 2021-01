Atalanta, con la Lazio torna Ilicic dal primo minuto

Oggetto di una gestione oculata, Josip Ilicic è rimasto a riposto nella partita di mercoledì con la Lazio di Coppa Italia. Lo sloveno non è neppur subentrato. Il tecnico dell’Atalanta Gasperini lo sta gestendo con grande parsimonia, schierandolo in campo soltanto una volta a settimana. Dal momento del rientro in campo ad inizio stagione, al calciatore è stata data sempre grande fiducia, nonostante il primo mese di prestazioni impalpabili. Gasperini lo ha schierato quasi sempre dal primo minuto, risparmiando al talento degli orobici le gare sulla carta più agevoli. Nelle ultime settimane Ilicic è stato preservato (in panchina ad Udine nel turno infrasettimanale) per la gara di San Siro col Milan – dove poi ha fatto la differenza – e anche mercoledì gli è stato permesso di rifiatare proprio per essere al massimo della forma nella domenica di campionato. L’ex Palermo è il pericolo numero uno e sarà un osservato speciale della Lazio di Inzaghi, con Radu e Marusic costretti ad un lavoro ad hoc per contenerlo.