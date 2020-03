Assemblea di Lega, ancora scintille tra Lotito e Agnelli: «Ora anche virologo»

Assemblea di Lega Serie A, ancora un battibecco tra Lotito ed Agnelli: ecco lo scambio di battute riportato da Tuttosport

Un’altra Assemblea per discutere delle sorti della Serie A. Un altro battibecco tra Lotito ed Agnelli. I presidenti rappresentano le due spaccature della Lega: da una parte, chi vorrebbe concludere la stagione; dall’altra chi vorrebbe mettere in cantiere il prossimo anno.

Durante la conference call, come riportato da Tuttosport, sarebbe nato un vero e proprio botta e risposta tra il patron della Lazio e quello della Juventus. Lotito, infatti, avrebbe detto: «Avete visto i dati? Si sta ritirando! Parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, non con quelli delle squadre…». E Agnelli a questo punto avrebbe risposto: «Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo».