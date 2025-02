Ascolti tv, Inter-Lazio è stato l’evento televisivo più visto ieri sera: il dato

Ascolti tv, nonostante la sconfitta di ieri sera la Lazio non è stata lasciata sola dai tifosi ne allo stadio ne in tv: il dato sugli spettatori

L’amarezza è ancora tanta in casa Lazio, visto che la squadra ci teneva non solo a passare il turno ieri contro l’Inter, ma anche ad essere colei che era in corsa su tutte le competizioni, ma ora la squadra di Baroni guarda avanti e in particolare a quel fondamentale quarto posto. Ieri nonostante la sconfitta i biancocelesti non sono stati lasciati soli dai tifosi neanche in tv, visto che il match è stato l’evento più visto che ha ottenuto il 20.5 % di share