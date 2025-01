Artistico Lazio, ecco la nuova possibile destinazione dell’attaccante biancoceleste

Artistico Lazio, l’attaccante è tornato dopo il prestito alla Juve Stabia ed è in attesa di trovare una nuova destinazione: due squadre di B su di lui

Gabriele Artistico è tornato alla Lazio dopo la prima parte della stagione passata alla Juve Stabia. L’attaccante in questi giorni è a Formello in attesa di conoscere la nuova destinazione, che dovrebbe essere di nuovo in Serie B.

Come riportato dal Corriere dello Sport l’attaccante piace al Cesena: i romagnoli stanno risolvendo il contratto di van Hooijdonk e lo valuterebbero come rinforzo per la seconda parte di stagione. In prima fila rimane però l’interesse del Cosenza.