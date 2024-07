Artistico Lazio, CLAMOROSO: l'attaccante avrebbe già firmato

Lazio Artistico, clamoroso: l’attaccante classe 2002 avrebbe già firmato con i biancocelesti: tutti i dettagli

Gabriele Artistico è un nuovo giocatore della Lazio: a riverarlo è Alfredo Pedullà, che avrebbe confermato che il calciatore ha già firmato con i biancocelesti.

Attaccante classe 2002 ex Virtus Francavilla – squadra con cui ha realizzato 12 gol e 2 assist nell’ultimo campionato di Serie C – avrebbe firmato un quadriennale fino al 2028. Il suo futuro prossimo è lontano dalla capitale, con la dirigenza che vuole mandarlo in prestito in Serie B per acquisire esperienza.