Arthur Lazio, l’affare NON si farà: il MOTIVO e cosa filtra per Folorunsho. Le ultime sulla situazione a centrocampo

Il calciomercato Lazio continua a lavorare per il centrocampista da regalare a Marco Baroni. Come riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ai biancocelesti è stato proposto Arthur, il quale è in uscita dalla Juventus.

Il club bianconero si è anche offerto di contribuire al pagamento di una buona parte dell’ingaggio, ma Lotito e Fabiani non sono convinti ed hanno rifiutato. L’obiettivo numero uno per il centrocampo della Lazio rimane Folorunsho, per il quale si insisterà in questi ultimi giorni di mercato.