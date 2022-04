Armini contro gli haters di Moro: «Vergognatevi! Un briciolo di umanità»

Nicolò Armini scende in campo e difende a spada tratta Raul Moro, vittima dei vili attacchi social. Le sue parole

L’indecenza umana non conosce confini. Raul Moro ieri sera è stato vittima di una brutale aggressione da parte di due malviventi e nonostante una grandissima solidarietà social, su Instagram sono comparsi alcuni commenti a difesa dei due ladri. Un utente ha scritto, infatti, “hanno fatto bene” sotto un post. Se n’è accorto Nicolò Armini, ex biancoceleste e compagno di Raul, che ha voluto prendere le difese del suo amico condannando la cattiveria delle persone.

POST SOCIAL – «Dopo una cosa così terribile che è successa dove un ragazzo di 20 anni viene aggredito insieme al padre e senza modo per difendersi, c’è gente che si permette di dire determinate cose. Ma non vi vergognate, un briciolo di umanità c***o. Io non me la prendo con voi ma con chi vi permette di scrivere ancora determinate cose e uscirne illesi. Sempre al tuo fianco fratello».