Paura per Raul Moro: rapinato e picchiato sul raccordo a Roma

Raul Moro è stato fermato ieri sera insieme al padre da due finti carabinieri: occhio tumefatto, naso fratturato e tanta paura per il ragazzo

Bruttissima disavventura per Raul Moro, giovane esterno della Lazio. Come riportato da Il Messaggero infatti, il ragazzo è stato rapinato ieri sera poco dopo le 23 sul GRA.

Due uomini si sono finti poliziotti e hanno intimato al giovane di scendere: occhio tumefatto, naso fratturato e tanta paura per il ragazzo costretto a consegnare soldi e un costoso orologio. Dopo averli picchiati i due rapinatori sono fuggiti in macchina. Trasportati in codice giallo al Casilino, a Raul Moro sono stati assegnati 20 giorni di prognosi.