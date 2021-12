Arbitro Lazio Women-Fiorentina, ecco chi dirigerà il match

Arbitro Lazio Women Fiorentina: ecco chi dirigerà il prossimo match di Coppa Italia della squadra biancoceleste

Domenica prossima, il 19 dicembre, la Lazio Women affronterà la Fiorentina in una sfida valida per la terza giornata di Coppa Italia femminile. Un impegno importante per la squadra biancoceleste, che cerca riscatto.

A dirigere il match, in programma alle ore 14.30 al campo Mirko Fersini di Formello, sarà il signor Domenico Castellone, arbitro della sezione di Napoli. I due assistenti saranno Antonio Caputo e Tommaso Tagliafierro.