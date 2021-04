Arbitro calciatore, la Figc dà l’ok. Trentalange: «Un bene per il calcio»

Una notizia rivoluzionaria nel mondo del calcio italiano: ora gli ex calciatori potranno diventare arbitri. Ecco le parole di Alfredo Trentalange

Il Consiglio Federale ha approvato la rivoluzione dell’arbitro e calciatore. Lo spiega l’ANSA in una nota dopo la riunione: «La novità permette di istituire il doppio tesseramento calciatore-arbitro a patto che il soggetto sia un calciatore under 17 tesserato per società di Lnd o di Settore giovanile e scolastico che da arbitro non venga designato per le gare dei gironi nei quali è presente la società per cui è tesserato».

Il presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, si dice soddisfatto: «L’idea di avere un arbitro che ha giocato a pallone è un salto culturale e in termini di competenze. In questo modo l’arbitro non sarà più visto come l’uomo nero, ma come un compagno di giochi: ne beneficeranno sia i direttori di gara che i calciatori. Credo che questa novità sia un bene per il calcio italiano, la federazione è stata lungimirante».