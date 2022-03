Arbitro Cagliari-Lazio, i precedenti con Maresca

Sarà Maresca ad arbitrare la sfida tra Cagliari e Lazio, match che andrà in scena sabato sera: i precedenti con i biancocelesti

Sarà Maresca ad arbitrare la sfida tra Cagliari e Lazio, match che andrà in scena sabato sera. La società biancoceleste ha ricordato i precedenti con i capitolini.

L’arbitro partenopeo ha già diretto i biancocelesti in 17 precedenti. Lo score di quest’ultimi è di 10 vittorie biancocelesti, di 2 pareggi e di 5 sconfitte. La Lazio è la squadra più arbitrata in carriera dal direttore di gara.

La prima occasione risale alla stagione 2013/14, in particolare al 18 maggio del 2014, data nella quale i biancocelesti hanno battuto il Bologna allo Stadio Olimpico per 1-0. Lo scorso anno Maresca ha diretto Lazio-Atalanta (1-4) ed Udinese-Lazio (0-1) poi il match contro la Fiorentina dell’8 maggio 2021, perso per 2-0 con la doppietta di Dusan Vlahovic.

Sarà il secondo Cagliari-Lazio della carriera del fischietto partenopeo, che diresse le due squadre in occasione della gara del 16 dicembre 2019, vinto in rimonta nel recupero grazie alle reti di Luis Alberto e Caicedo.