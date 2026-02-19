News
Arbitro Cagliari Lazio: designato il fischietto del match
Arbitro Cagliari Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-2026
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Cagliari-Lazio sarà il sig.Antonio Rapuano della sezione di Rimini. La designazione completa:
ARBITRO: RAPUANO
1^ ASSISTENTE: COSTANZO
2^ ASSISTENTE: FONTANI
4^ UOMO: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
