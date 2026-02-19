Connect with us

Arbitro Cagliari Lazio: designato il fischietto del match

2 ore ago

Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Cagliari Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-2026

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Cagliari-Lazio sarà il sig.Antonio Rapuano della sezione di Rimini. La designazione completa:

ARBITRO: RAPUANO

1^ ASSISTENTE: COSTANZO

2^ ASSISTENTE: FONTANI

4^ UOMO:   GALIPO’

VAR: MAGGIONI

