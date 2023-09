Napoli Lazio, l’analisi di Cassano: l’opinione sulla sfida al Maradona

Antonio Cassano, ex calciatore e opinionista, ha analizzato la sfida di sabato sera tra Napoli e Lazio: le sue dichiarazioni

Alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha analizzato Napoli-Lazio:

Lazio schiacciata nei primi 28 minuti? Quello che dice Ventola è una cagata. Loro (Napoli) hanno avuto spunti singoli, non era il gioco corale. Hanno trovato una squadra in grande difficoltà che aveva grande densità e invece di 2 ne potevano prendere 6 di gol. Su ogni azione andavano in porta. Napoli senza idee, senza niente