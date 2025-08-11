Antognoni svela: «La Lazio non può fare acquisti, ma Lotito fa miracoli. Ecco dove la vedo»

Antognoni non usa giri di parole, ecco la Lazio dove può arrivare in campionato, poi la battuta sul presidente Claudio Lotito, di cosa si tratta

Con l’inizio della nuova Serie A sempre più vicino, la Lazio si prepara a scendere in campo per la prima partita della stagione, prevista per il 24 agosto contro il Como, squadra allenata da Fabregas. L’obiettivo primario della squadra formazione, guidata da Maurizio Sarri, è quello di tornare in Europa, dopo una stagione scorsa che ha visto sfumare il sogno di un piazzamento tra le prime posizioni. La delusione per l’anno precedente è ancora viva, ma la speranza di riprendersi è alta, con la consapevolezza che solo con una costante crescita e determinazione la Lazio potrà puntare di nuovo a qualificarsi per le competizioni europee.

Nel frattempo, l’ex calciatore e dirigente Giancarlo Antognoni ha commentato la lotta per le posizioni di vertice della Serie A, parlando di quella che considera la griglia delle favorite. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio FirenzeViola, Antognoni ha dichiarato: “Napoli e Inter le vedo in prima fascia, poi il Milan anche come sorpresa e la Juventus. La Roma viene dopo assieme alla Fiorentina e poi alla Lazio, che non può fare acquisti anche se Lotito fa i miracoli (ride, ndr)”. Secondo l’ex giocatore, Napoli e Inter sono in pole position per la lotta scudetto, con il Milan che potrebbe rivelarsi una sorpresa, soprattutto se riuscirà a consolidare la propria squadra. La Juventus, seppur reduce da una stagione altalenante, rimane una delle formazioni da tenere d’occhio, mentre Roma e Fiorentina sono viste come squadre competitive che potrebbero inserirsi nelle posizioni più alte.

Nonostante le difficoltà legate agli acquisti, con Lotito che dovrà fare i conti con la situazione economica della società, la Lazio spera comunque di costruire una squadra in grado di competere al massimo livello. La stagione che sta per cominciare potrebbe riservare molte sorprese e determinare il futuro prossimo della squadra biancoceleste