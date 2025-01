Anselmino Lazio, nuovo nome per la difesa. Biancocelesti sulle tracce dell’argentino: ecco chi è

Anselmino Lazio, è lui l’ultima idea dei biancocelesti per rinforzare la difesa. Capitolini sulle sue tracce: ecco chi è il nuovo obiettivo

Il calciomercato Lazio è in cerca di un difensore per puntellare il reparto arretrato, che ha bisogno di nuovi interpreti dopo l’infortunio di Patric. Nei dialoghi con il Chelsea per Casadei è spuntato anche un nuovo nome.

Si tratta di Aaron Anselmino, centrale argentino classe 2005 di belle prospettive. Proveniente dalle giovanili del Boca Juniors, gli inglesi lo hanno acquistato nella scorsa estate, lasciandolo in prestito fino a dicembre. Ancora, però, non ha trovato spazio in Premier.