Anniversario Lazio, finalmente ufficiale: presentata la maglia per i 125 anni del club. Il club l’annuncia con un VIDEO social emozionante

Anniversario Lazio, finalmente è ufficiale: presentata la maglia per i 125 anni del club biancoceleste. L’annuncio sui social

Tramite i propri canali ufficiali, la Lazio ha presentato la propria maglia speciale per celebrare l’anniversario dei 125 anni dalla fondazione del club biancoceleste.

From generation to generation ⚜️

Inspired by 125 years of Roman heritage, celebrating endless love for Lazio. Introducing our 125th Anniversary Kit!

➡️ https://t.co/tJO5uExOxD#ImmensoAmore#EndlessLove pic.twitter.com/xtW6jt2Gdc — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 9, 2025

Si tratta di una divisa bianca, con tre strisce di colore blu scuro, blu e celeste che dalle spalle scendono progressivamente e in modo orizzontale verso il petto. Sul retro del colletto possiamo notare la scritta “9 GENNAIO 1900”. Una divisa che verrà indossata nel match di domani contro il Como.

IL COMUNICATO – Per celebrare i 125 anni dalla fondazione, Lazio e Mizuno hanno riaperto il libro della storia biancoceleste: e così lo stemma sociale utilizzato alla fine degli anni ‘70 ispira una nuova maglia che proietta la Lazio nel futuro.

Il logo Lazio, un aquilotto stilizzato, con due grosse ali, tra le quali spicca la testa del simbolo imperiale, campeggia sulla destra della nuova casacca all’altezza del cuore, a sinistra il logo Mizuno, entrambi di colore blu.

Lo stile retrò della maglia, bianca impreziosita da una grafica geometrica inserita con la tecnica dell’embossatura e con bande laterali all`altezza delle spalle nelle tre tonalità di azzurro, airy blue, royal e navy, è un rimando allo stile delle maglie da gioco tipiche degli anni ‘80. Anni difficili per la Lazio da un punto di vista sportivo e societario, ma che hanno forgiato il tifoso biancoceleste creando un legame indissolubile con questi colori. La maglia come una seconda pelle, l’aquila e la sua fierezza come modo di essere del popolo biancoceleste.

Progettata con tecnologia Mizuno, che rende la maglia altamente traspirante e performante, la nuova creazione è stata realizzata con materiali riciclati al 100%, a testimonianza dell`impegno dell’azienda nipponica e della S.S. Lazio per la sostenibilità.

I tre colori si ripetono sui bordini delle maniche, mentre sul retro della maglia, sotto il colletto, campeggia la scritta 9 gennaio 1900, data scolpita nelle menti e nei cuori di tutti i tifosi biancocelesti insieme ad un luogo preciso, Piazza della Libertà: da lì, 125 anni fa, è cominciato un sogno chiamato Lazio.

Completano il kit i pantaloncini blu navy con i loghi del brand Mizuno in bianco e i calzettoni bianchi con le tre bande colorate.

Per i portieri è stato scelto il colore Azure Blue, anche qui con bande nelle tre tonalità di azzurro, mentre i dettagli, i badge Lazio e Mizuno e la scritta 9 gennaio 1900, sono in bianco.

Completano la capsule la walk out jacket color blue navy con i dettagli in oro sul fronte e, sul retro, l’aquilotto stilizzato con la scritta S.S. Lazio tono su tono.

Il nuovo kit è disponibile fin da subito negli store ufficiali Lazio Style 1900 del club, sullo store online Laziostylestore.com e presso i rivenditori autorizzati Mizuno e su Mizuno.com.