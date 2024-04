Fabiani tuona: «Alla Lazio è finito il tempo delle vacche grasse, nessuno mi ha chiesto di andare via. E sul rinnovo di Zaccagni...»

Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha parlato del momento in casa biancoceleste alla luce dell’imminente rinnovo di Mattia Zaccagni

Ai microfoni de Il Messaggero, Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha parlato del rinnovo di Zaccagni e non solo:

PAROLE – «Come avete visto anche con Zaccagni, stiamo rispettando ogni impegno e non andiamo dietro a chiacchiere destituite di qualsivoglia fondamento né a gossip a pagamento. Nessuno dei calciatori mi ha chiesto ufficialmente di andare via, è cambiato il registro e il bene della società è al centro del progetto. Forse questo non piace all’esterno e qualcuno si sta agitando. Il tempo delle vacche grasse è finito».