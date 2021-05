Anellucci: «Inzaghi è uno dei migliori allenatori. E sul futuro...»

L’agente Fifa Claudio Anelucci ha parlato del futuro di Simone Inzaghi, elogiando il tecnico biancoceleste e parlando del suo futuro

L’agente Fifa Claudio Anelucci, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi, elogiando il tecnico biancoceleste e parlando del suo futuro. Queste le sue parole:

«Quello che dovevo dire a Inzaghi già gliel’ho detto. Da buon amico di Simone gli consiglierei di andar via. Da tifoso dalla Lazio, invece, lo legherei per sempre a quella panchina. Lui è veramente una brava persona ed è uno dei migliori allenatori in circolazione. Una società seria che vuole vincere fa di tutto per tenerlo e non per allontanarlo. L’intervista di Inzaghi dopo il match con il Sassuolo è la dichiarazione d’amore di un innamorato. Dopo molti allenatori cambiati, bisogna imparare a mettere in discussione anche i direttori sportivi».